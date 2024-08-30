Сергей Галицкий увеличил свое состояние на 724 млн долларов в 2024 году

Предприниматель и меценат Сергей Галицкий разбогател на 724 миллиона долларов с начала года. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 6,46 миллиарда долларов. В 2024 году Галицкий поднялся в рейтинге богатейших людей планеты на 17 позиций. Он занимает 457-е место.
При этом в июле 2024 года состояние Сергея Галицкого оценили в 6,26 миллиардов долларов. Тогда в рейтинге Bloomberg владелец ФК «Краснодар» занимал 467-е место. Сообщалось, что бизнесмен заработал 520 миллионов долларов.
Самым же богатым человеком мира по-прежнему остается Илон Маск (233 миллиарда долларов).
Напомним, почетному жителю и меценату Краснодара Сергею Галицкому 14 августа исполнилось 57 лет.