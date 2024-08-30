Сергей Галицкий увеличил свое состояние на 724 млн долларов в 2024 году

При этом в июле 2024 года состояние Сергея Галицкого оценили в 6,26 миллиардов долларов. Тогда в рейтинге Bloomberg владелец ФК «Краснодар» занимал 467-е место. Сообщалось, что бизнесмен заработал 520 миллионов долларов.