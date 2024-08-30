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Сергей Галицкий увеличил свое состояние на 724 млн долларов в 2024 году

В рейтинге самых богатых людей мира Галицкий поднялся на 17 позиций.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и меценат Сергей Галицкий разбогател на 724 миллиона долларов с начала года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 6,46 миллиарда долларов. В 2024 году Галицкий поднялся в рейтинге богатейших людей планеты на 17 позиций. Он занимает 457-е место.

При этом в июле 2024 года состояние Сергея Галицкого оценили в 6,26 миллиардов долларов. Тогда в рейтинге Bloomberg владелец ФК «Краснодар» занимал 467-е место. Сообщалось, что бизнесмен заработал 520 миллионов долларов.

Самым же богатым человеком мира по-прежнему остается Илон Маск (233 миллиарда долларов).

Напомним, почетному жителю и меценату Краснодара Сергею Галицкому 14 августа исполнилось 57 лет.

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