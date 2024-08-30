«Твори добро на всей земле»: песня новосибирского певца вошла в учебники

Об этом новосибирец сообщил в эфире телеканала RTVI.
«Если дети в четвертом классе читают стихотворения по куплету и встают после каждого урока — у меня до слез. Когда мне показали видео, я чуть с ума не сошёл», — сказал сибиряк.
Песню «Твори добро» включили в учебники для детей в начальной школе. Ученики читают и заучивают ее как стихотворение.
Сам артист узнал о том, что его увековечили на своем концерте в Казахстане. Именно там ему подарили пособие для четвертого класса.
Ранее МК в Новосибирске писал, что на «День знаний» выступит известный певец Amchi.