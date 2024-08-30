В Уфе изменили время действия некоторых перекрытий на дорогах

Так, с 15 до 23:59 часов 31 августа проезд будет закрыт по Первомайской улице на участке от Машиностроителей и Коммунаров, по Машиностроителей — от Интернациональной до Черниковской, а также по Орджоникидзе — от улицы Машиностроителей до Хакимова.