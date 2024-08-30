В Уфе изменили время действия некоторых перекрытий на дорогах

В столице Башкирии стартуют праздничные мероприятия в честь 450-летия города. На время их проведения в Уфе ожидается ряд перекрытий на дорогах. Некоторые из них изменились в части времени действия.
Так, с 15 до 23:59 часов 31 августа проезд будет закрыт по Первомайской улице на участке от Машиностроителей и Коммунаров, по Машиностроителей — от Интернациональной до Черниковской, а также по Орджоникидзе — от улицы Машиностроителей до Хакимова.
30 и 31 августа с 9:00 до 24:00 движение будет закрыто по Новогорной улицу на участке от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда. Кроме того, могут быть закрыты выезды из прилегающих к этим участкам дворов.