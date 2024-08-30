Директор омской школы, который запретил уборщицам говорить слово «мусор», ответил на обвинения

В департаменте образования мэрии Омска отреагировали на анонимную жалобу в соцсетях на поведение директора школы № 114 Евгения Баранцева. Ранее он на протяжении 19 лет работал в системе УФСИН и руководил исправительными колониями. По словам автора жалобы, директор называет себя «хозяином» школы и запрещает уборщицам произносить слово «мусор».
По факту обращения в департаменте образования организовали оперативное совещание с директором, на котором он сообщил, что не проявлял грубого и бестактного отношения к сотрудникам учреждения.
«Уровень квалификации и профессиональной подготовки руководителя учреждения Баранцева Е. А. соответствует требованиям раздела “Квалификационные характеристики должностей работников образования” по должности “руководитель”. … На оперативном совещании Баранцеву ЕА указано на неукоснительное соблюдение норм делового общения, такта и профессиональной этики при общении с участниками образовательного процесса и сотрудниками образовательной организации», — рассказали порталу Om1.ru в департаменте образования.
Также в ведомстве ответили на претензии о нехватке учителей в школе, которые, по мнению авторов жалобы, не хотят туда устраиваться из-за директора. На сегодняшний день в школе есть две ставки по должности «учитель», три ставки по должности «воспитатель», 1,5 ставки по должности «помощник воспитателя», 1 ставка по должности «уборщик служебных помещений».
По данным департамента, в прошлом году педагоги увольнялись из школы исключительно по инициативе работников в соответствии с Трудовым кодексом, а директор принимает все меры для закрытия вакансий.
Также в мэрии попросили автора анонимной жалобы связаться с первым заместителем директора департамента образования Ларисой Николаевной Жуковой по телефону 20−05−72 или направить обращение посредством платформы обратной связи через портал Госуслуг. С заявителем свяжутся для объективного рассмотрения изложенных фактов нарушения трудовой дисциплины и субординации. В случае необходимости в городской администрации обещали привлечь к рассмотрению вопроса контрольно-надзорные органы.