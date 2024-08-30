Директор омской школы, который запретил уборщицам говорить слово «мусор», ответил на обвинения

Также в ведомстве ответили на претензии о нехватке учителей в школе, которые, по мнению авторов жалобы, не хотят туда устраиваться из-за директора. На сегодняшний день в школе есть две ставки по должности «учитель», три ставки по должности «воспитатель», 1,5 ставки по должности «помощник воспитателя», 1 ставка по должности «уборщик служебных помещений».