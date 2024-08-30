В Екатеринбурге школьные чаты уходят из мессенджеров и соцсетей

— Нам сейчас запретили пользоваться мессенджерами и другими сетями. Всех перевели в «ВКонтакте», на платформу «Сферум». Там будет отдельный чат для родителей и отдельный для детей, — комментирует ситуацию «КП-Екатеринбург» один из учителей.