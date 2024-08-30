В Екатеринбурге школьные чаты уходят из мессенджеров и соцсетей

В Екатеринбурге учителя переносят общение с родителями учеников на специальную платформу. О закрытии чатов в мессенджерах и соцсетях рассказали сами родители школьников.
— Нам сейчас запретили пользоваться мессенджерами и другими сетями. Всех перевели в «ВКонтакте», на платформу «Сферум». Там будет отдельный чат для родителей и отдельный для детей, — комментирует ситуацию «КП-Екатеринбург» один из учителей.
Ситуацию с переходом на «Сферум» прокомментировали в администрации Екатеринбурга. Сообщается, что переход начался еще в 2023 году. Платформа позиционируется как более безопасная с точки зрения личной информации в сравнении с соцсетями и мессенджерами.
— На «Сферум» действительно стали переходить еще в прошлом году, так как иные мессенджеры не обеспечивают защиту персональных данных. Это более защищенный канал связи, — сообщает «КП-Екатеринбург» пресс-служба администрации города.
Также в администрации отметили, что платформа имеет множество иных образовательных модулей как для детей, так и для их родителей.