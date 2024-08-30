Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге школьные чаты уходят из мессенджеров и соцсетей

Общение родителей екатеринбургских школьников с учителями переводят в «Сферум».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге учителя переносят общение с родителями учеников на специальную платформу. О закрытии чатов в мессенджерах и соцсетях рассказали сами родители школьников.

— Нам сейчас запретили пользоваться мессенджерами и другими сетями. Всех перевели в «ВКонтакте», на платформу «Сферум». Там будет отдельный чат для родителей и отдельный для детей, — комментирует ситуацию «КП-Екатеринбург» один из учителей.

Ситуацию с переходом на «Сферум» прокомментировали в администрации Екатеринбурга. Сообщается, что переход начался еще в 2023 году. Платформа позиционируется как более безопасная с точки зрения личной информации в сравнении с соцсетями и мессенджерами.

— На «Сферум» действительно стали переходить еще в прошлом году, так как иные мессенджеры не обеспечивают защиту персональных данных. Это более защищенный канал связи, — сообщает «КП-Екатеринбург» пресс-служба администрации города.

Также в администрации отметили, что платформа имеет множество иных образовательных модулей как для детей, так и для их родителей.

образование