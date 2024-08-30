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Челябинец отсудил деньги у ресторана за сломанные об куриный ролл зубы

Житель Челябинска отсудил 173 тысячи рублей у ресторана быстрого питания.

Источник: Комсомольская правда

Житель Челябинска сломал зубы, попробовав куриный ролл в популярном ресторане быстрого питания.

Мужчина решил пообедать «Мега роллом» с куриным филе. За перекус и кофе он заплатил 354 рубля. Но вместо филе в ролле обнаружилась кость из куриного крыла. Не ожидавший подвоха челябинец впился зубами в обед. Зубы треснули.

Посетив стоматолога, мужчина потребовал у ресторана компенсацию, но оплачивать лечение ему отказались. Тогда горожанин обратился в суд.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, суд встал на сторону челябинца и взыскал с ООО «Глобал Фуд Вокзал» 173 тыс. рублей. Это стоимость неудачного ролла, расходы на лечение, компенсация морального вреда, неустойка и штраф.