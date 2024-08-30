Челябинец отсудил деньги у ресторана за сломанные об куриный ролл зубы

Мужчина решил пообедать «Мега роллом» с куриным филе. За перекус и кофе он заплатил 354 рубля. Но вместо филе в ролле обнаружилась кость из куриного крыла. Не ожидавший подвоха челябинец впился зубами в обед. Зубы треснули.