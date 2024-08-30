Мэр Краснодара заявил, что День города пройдет без фейерверков

Глава краевого центра напомнил, что о подписании губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым постановления об ограничении на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, численность которых превышает более 1 тыс. человек. Данное решение направлено на обеспечение безопасности граждан.



Уточняется, что в этом году для краснодарцев подготовят праздничную программу. В парках будут проведены патриотические мероприятия с награждением некоторых жителей города. Также в честь праздника огласят итоги мурал-фестиваля, его участники украсят местные фасады.