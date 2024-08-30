Горбуша, кета и кижуч: сколько стоит красная рыба в разных регионах России

Красная рыба и икра — весьма полезный продукт. Икра лососевых полезна для глаз и сердца. А в рыбе содержится много витаминов, микро— и макроэлементов, которые не только поддерживают здоровье, но и помогают в борьбе с заболеваниями. Увы, но стоимость рыбы везде разная. Например, та же икра на Камчатке стоит дороже более чем в два раза, чем во Владивостоке. Сколько стоит полакомиться красной рыбой и икрой, выясняли корреспонденты ИА PrimaMedia, пройдясь по разным торговым точкам в своих городах.
Петропавловск-Камчатский
Камчатка является одним из самых рыбных мест в России. У берегов этого региона вылавливается огромное количество красной рыбы, добывается икра, как для местного рынка, так и на импорт. Но какова ситуация на прилавках местных магазинов? На рыбных рядах центрального рынка вся рыба и икра вылова этого года. Кета по 450 рублей за кило, филе этой рыбы немного дороже — 600 рублей, а кижуч по 500, а филе по 700 ₽/кг. Стоимость кетовой икры немного «кусается» — 8500 рублей за кило. В магазине ИП Ежов цены также на уровне: нерка по 550 рублей, кета по 450 рублей.
В торговых точках одного из крупных рыбопереработчиков «Укинский лиман» цены демократичнее. Горбуша свежемороженая по 160 ₽/кг, филе горбуши с кожей— 280 ₽/кг, филе горбуши порционное — 220 ₽/кг.
А вот на ярмарке местных производителей, где обычно прилавки ломятся от товара, и где обычно закупаются свежей рыбой и икрой как турист, так и местные жители, в момент визита корреспондентов PrimaMedia было пусто. Не было и продавцов, так что объяснить почему не было «клева» у посетителей никто не смог.
Южно-Сахалинск
В магазинах Южно-Сахалинска предлагают купить замороженную рыбу, которую выловили в прошлом году. В местах розничной торговли рыба продается чаще в разделанном виде, реже целая. На рынках же в основном можно найти целую рыбу, но предлагают стейки и филе.
В специализированных магазинах можно найти фасованную рыбу прошлогодней заморозки: кету, нерку, палтус — за 400, 950 и 1800 рублей за кг соответственно. Что касается обычных сетевых супермаркетов, то там выбор не так велик. Там продается прошлогодняя заморозка, по цене немного ниже среднего, но сама рыба на вид не очень привлекательная: выглядит перемороженной и старой.
Самый оптимальный выбор для «рыбного шоппинга» — рыночные прилавки. Там можно найти свежую и свежемороженую рыбу как красную, так и белую. Свежую красную рыбу предлагают по цене от 350 до 1400 рублей за кило в зависимости от вида. Фасованные варианты в виде стейков обойдутся от 1200 до 1800 рублей за кг.
Владивосток
Одним из самых рыбных мест во Владивостоке является рынок на Спортивной. Здесь работает несколько рыбных прилавков сразу под открытым небом, но вся рыба хранится в холодильниках. Здесь есть как охлажденные хвосты, так и заморозка, притом на ценниках написано, что рыба вылова этого года. Есть рыба, которая выловлена на Сахалине и Камчатке, но предлагают красную рыбу приморских рыбодобытчиков.
Охлажденную кету предлагают здесь по 650 рублей за килограмм, но есть кета по 260 и 350 рублей, притом последняя выловлена около Тернея. Есть сима по 750 рублей, но можно купить и дешевле по 490. можно «поймать» горбушу по 250 и 320, чукотский кижуч по 620, чавычу по 750 и 650 рублей.
Икра также свежая. Кетовая или из горбуши обойдется по 3800 рублей за килограмм, можно купить и не соленую по 2000 рублей и приготовить ее самостоятельно.
В супермаркетах рыба дешевле, но внешний вид у нее не всегда товарный. Да и выбор скромный. Например, горбушу мороженную можно приобрести по 179 рублей за кило. А маленькая баночка икры (90 грамм) обойдется 472 рубля.
Хабаровск
Стоимость красной рыбы в Хабаровске почти такая же, как и во Владивостоке. Например, свежемороженную горбушу можно приобрести по 195 рублей за килограмм. Максимальная цена за этот вид рыбы — 270 рублей. Кету в Хабаровске продают по 350 рублей, кету по 349 рублей, кижуч, выловленный на Камчатке, по 560 рублей. Стоимость форели дороже, ее предлагают по 1190 рублей за килограмм.
Красная икра в Хабаровске гораздо дороже, чем во Владивостоке. Икра горбуши и кеты продается по 3440 рублей за полкило, нерки по 3990 рублей за теже самые 500 грамм.
Магадан
На ярмарке выходного дня (где торгуют местные сельхозпроизводители) предлагают свежую рыбу по ценам прошлого года — 100 рублей за хвост горбуши. Примечательно, но через полчаса после начала продаж, рыбы уже нет на прилавках.
В специализированных группах в мессенджерах рыбаки продают свежую и мороженную рыбу по таким ценам: кета — 300 ₽ за кг, кижуч — 350 за кг, горбуша — 100 ₽ за кг. Тут же предлагают и икру. Она слабосоленая из рыбы свежего вылова. Однако цена по сравнению с центральными регионами демократичная: горбуша — 4 500 ₽/кг, кета 5000 ₽/кг, кижуч — 5500 ₽/кг. На рынке она обойдется приблизительно на тысячу рублей дороже и будет больше просолена.
На рынках Магадана предлагают замороженную рыбу, преимущественно горбушу — 200 рублей за хвост и кету — 500 рублей за кг. Свежая кета −1200 за экземпляр, кижуч — от 1800 до 2000 рублей за штуку.
В супермаркетах на прилавках есть горбуша по 200 рублей за хвост.
Якутск
На продуктовом рынке в Якутске много соленой и копченой рыбы. Цены, для обывателя из приморских регионов выглядят запредельными. Везут рыбу из Хабаровска и Владивостока. По всей видимости из-за отдаленности региона и выходит столь высокая стоимость. Например, малосольная семга — 2500 ₽/кг, копченая кета — 2200 рублей за кило.
Есть рыба которую ловят в северных районах страны. Например, ценный подвид лососевых, обитающий в пресных водоемах — чир или северная рыба. Малосольный чир обойдется 1500 рублей за килограмм, такая же цена у этой рыбы и холодного копчения. Также здесь продают нельму — это еще одна рыба семейства лососевых. Известно, что ее вес достигает 30−40 кг. Правда, за один килограмм этой малосольной белорыбицы придется отдать 3500 рублей.
Есть и свежемороженая рыба, но ее стоимость также высока. Например, филе форели стоит — 2900, кета немного дешевле — 1600 рублей за килограмм. Есть в продаже и красная икра — в среднем она обойдется по 8500 рублей.
Улан-Удэ
В Бурятии самая распространенная красная рыба — горбуша, но на прилавках можно также найти кижуча и кету. Например, в местной торговой сети представлена горбуша из Приморского края, выловленная в Охотском море. Улов, если верить ценнику — свежий, этого года. В магазинах же горбуша стоит от 286 до 339 рублей за кило.
Также существуют сообщества по продаже свежемороженой рыбы, которую везут из Владивостока. Здесь ассортимент гораздо богаче — 12 видов рыбы, но цены выше, чем в магазине. Несмотря на повышенную стоимость, покупатели есть всегда. К слову, здесь горбуша менее чем за год стала дороже на 30% — в ноябре 2023 года кг рыбы обходился покупателю в 240 рублей, а в августе 2024 он стоит уже 360 рублей.
С недавних пор в крупных супермаркетах появилась охлажденная рыба — крупные куски красной рыбы выложены на лед. Стейк кеты обойдется в 1100 рублей за кг, а стейк форели продают по 1600 рублей за кило.
Ставрополь
В Ставрополе красную рыбу можно найти как на прилавках супермаркетов, так и в небольших магазинах местных сетей, их точки продаж разбросаны по разным районам города. В первом случае ассортимент будет не очень большой, а во втором — побогаче: можно приобрести деликатесы разного вида приготовления, в том числе, и морских гадов.
По наблюдениям продавцов, летом рыбу покупают реже, чем в более прохладное время года, так как предпочтение отдается более легким продуктам: диетическому мясу, сезонным овощам и фруктам. К тому же, после соленой рыбы может мучить жажда.
Охлажденная продукция встречается в виде вакуумированных кусочков филе слабого посола от популярных торговых марок.
В специализирующихся на рыбе магазинах наряду с охлажденной продукцией представлены копчености, например, кижуч. 1 кг такого деликатеса обойдется ставропольцам около 3300 рублей. Форель — бюджетнее: около 2 тысяч рублей за кг.
Самый доступный вариант для покупки красной рыбы — заморозка. В холодильниках есть стейки и тушки и даже уже готовые к приготовлению блюда, например, рулетики с начинкой, фиштейки и многое другое. Но все они выловлены не в 2024 году, а позднее.
Стейки продаются на развес. В зависимости от вида рыбы цена может достигать и 2,5 тысяч рублей. Стейк семги стоит — 2590 рублей, лосося — 1999 рублей, кижуча — 840 рублей за кило, и горбуши по 380 за полкило.
Второй вариант — вакуумная упаковка. По наблюдениям корр. ИА Stavropol.Media в первом случае рыба часто выглядит перемороженной и битой, а в пленке она имеет более равномерную и гладкую текстуру мясных волокон.
Тушки красной рыбы на прилавках встречаются не очень часто. Они могут быть упакованы под вакуумом или просто завернуты в пищевую пленку. Цена за каждую конкретную тушку уже указана на этикетке в соответствии с весом. В среднем это 1350 рублей.
Любителям бутербродов с красной икрой придется раскошелиться. Стоимость килограмма деликатеса составляет 9,5−10 тысяч рублей. В связи с дороговизной продукта есть упаковки по 200−300−500 грамм.