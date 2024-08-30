Горбуша, кета и кижуч: сколько стоит красная рыба в разных регионах России

Камчатка является одним из самых рыбных мест в России. У берегов этого региона вылавливается огромное количество красной рыбы, добывается икра, как для местного рынка, так и на импорт. Но какова ситуация на прилавках местных магазинов? На рыбных рядах центрального рынка вся рыба и икра вылова этого года. Кета по 450 рублей за кило, филе этой рыбы немного дороже — 600 рублей, а кижуч по 500, а филе по 700 ₽/кг. Стоимость кетовой икры немного «кусается» — 8500 рублей за кило. В магазине ИП Ежов цены также на уровне: нерка по 550 рублей, кета по 450 рублей.