Школьники из Китая посетили в Иркутск

— В последние годы взаимоотношения России и Китая вышли на высокий уровень. И мы благодарим администрацию Иркутска за приглашение делегации из Нинбо. Уверен, что этот и дальнейшие обмены будут еще больше способствовать развитию партнерства между нашими странами и городами, — сказал начальник отдела базового образования правительства Нинбо Чжан Гуанмин.