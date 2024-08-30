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Школьники из Китая посетили в Иркутск

В рамках сотрудничества между города школьники приехали из Маньчжурии и Нинбо.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутск приехала делегация школьников из Китая. Ученики прибыли из Маньчжурии и Нинбо в рамках программы сотрудничества между городами. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, в 2024 году исполняется 75 лет международного сотрудничества.

— В последние годы взаимоотношения России и Китая вышли на высокий уровень. И мы благодарим администрацию Иркутска за приглашение делегации из Нинбо. Уверен, что этот и дальнейшие обмены будут еще больше способствовать развитию партнерства между нашими странами и городами, — сказал начальник отдела базового образования правительства Нинбо Чжан Гуанмин.

Во время визита в столицу региона школьников ждет насыщенная программа: экскурсии по городу, посещения патриотического центра «Патриот», мемориала «Иерусалимская гора» и фестиваля «Движения первых. Также запланировано посещение Иркутского планетария, озера Байкал и музея “Тальцы”.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре незапланированно приземлился самолет из Сочи. Он следовал в Улан-Удэ, но из-за тумана ушел на запасной аэродром в Иркутске.