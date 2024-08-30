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В Самаре дачные автобусы переходят на осеннее расписание

Движение будет начинаться на час позже, а завершаться — на час раньше.

В Самаре с 1 сентября 2024 года изменится расписание дачных автобусов. Из-за сокращения светового дня движение по садово-дачным маршрутам будет начинаться на час позже, а завершаться — на час раньше относительно летнего расписания. При этом перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням. Новое расписание действует до 30 сентября, а с октября автобусы будут ходить на дачные массивы только по субботам и воскресеньям, рассказали в пресс-службе мэрии 29 августа 2024 года.