В Самаре дачные автобусы переходят на осеннее расписание

В Самаре с 1 сентября 2024 года изменится расписание дачных автобусов. Из-за сокращения светового дня движение по садово-дачным маршрутам будет начинаться на час позже, а завершаться — на час раньше относительно летнего расписания. При этом перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням. Новое расписание действует до 30 сентября, а с октября автобусы будут ходить на дачные массивы только по субботам и воскресеньям, рассказали в пресс-службе мэрии 29 августа 2024 года.