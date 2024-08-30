Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении света 30 августа

С 10:00 до 16:00 часов света не будет на улице 70 лет октября, 12/2 и Платановом бульваре, 19/1. А с 10:00 до 17:00 на улицах Новороссийской, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108−138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1; Уральской, 75/1, 81, 100, 104, 106; Селезнева, 16; Меланжевой, 23; а также на Новороссийском проезде, 2−18 и Петуховском переулке, 2−20, 3−19.