Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении света 30 августа

В Краснодаре запланировано отключение электроэнергии в пятницу, 30 августа. Света не будет более чем на 60 улицах краевой столицы. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Так, с 08:00 до 10:00 света не будет по следующим адресам: улица Орджоникидзе, 1−11, 2−10, 13, 13/1; улица Кубанонабережная, 146−150, 248; улица Фрунзе, 7−9; переулок Кубанонабережный, 8; улица Кирова, 9.
С 09:00 до 12:00 электричество отключат на улице Бершанской, 359 и Аэропортовском проезде, 1/9, 7, 9.
С 09:00 до 15:00 часов без света останутся жители адресов: улица Донбасская, 54−56, 59, 60; улица Победы 51−53, 52; улица Молодежная, 1−5, 2−8, 4−34, 3−35, 36, 44; улица Шоссейная, 7−19, 9, 10−22; улица Хуторская, 2−4, 3−5, 7−15; улица Тупиковая, 1−29, 2−38; улица Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а; улица Костромская, 18−26; улица Ришельевская, 64−82, 77; улица Триумфальная, 26−32; улица Живило, 12−20; 2-й проезд Ивана Сусанина, 2−4; улица Светлая, 4−40; улица Величковская, 1−21, 2−28.
Кроме того, с 09:00 до 15:30 подачу электроэнергии приостановят в следующих домах по улицам Звенигородской, 2−8, 10, 14, 26−32; Народной, 31; Голубиной, 30−42, 31−43; Ямской, 2; Архангельской, 8−20, 19−49, 34−46; Народной, 1−13, 4−12, 31−47; Административной, 8−20, 15−29; переулке Народном, 2; Гиагинской, 5−13, 8−18; переулке Прерывистом, 1−13, 2−14; Гуденко, 3; Милицейской, 3−17, 6−10; Луганской, 5−13; Верной, 37−39; Длинной, 170−178, 181, 278−316, 315−361; Янковского, 106; Леваневского, 84−88, 91−99, 117−121; Пашковской, 131; Кутузова, 33−59, 44−46. Кроме того света не будет по адресам: улица Буденного, 251−271; улица Кузнечная, 138−156, 143−165; улица Садовая, 143−151; улица Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52−86, 110; улица Костылева, 187−201, 208−238; улица Базовская, 173−189, 248−254; улица Новокузнечная, 93, 105; улица Кавказская, 53; переулок Правды, 22; улица Березанская, 1−7, 2−12; улица Казачья, 49−59, 56−78, 124−128; переулок Широкий, 62−64; улица Воронежская, 47/3, 96−100; 5-й Обрывной проезд, 1−25, 2−26, 62−100; 4-й Обрывной проезд, 39; 2-й Кузнечный Зарой, 1−25, 2−26, 63−99, 64−100.
С 10:00 до 16:00 часов света не будет на улице 70 лет октября, 12/2 и Платановом бульваре, 19/1. А с 10:00 до 17:00 на улицах Новороссийской, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108−138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1; Уральской, 75/1, 81, 100, 104, 106; Селезнева, 16; Меланжевой, 23; а также на Новороссийском проезде, 2−18 и Петуховском переулке, 2−20, 3−19.
Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе по телефону 255−45−66.