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В Ростовской области мужчину подозревают в краже из магазина

Житель Волгодонска украл товар из магазина в станице Романовской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчину подозревают в краже товаров из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно опубликованной информации, 32-летний подозреваемый зашел в продуктовый магазин. Он осмотрелся по сторонам и воспользовавшись отсутствием очевидцев, взял с витрины приглянувшийся товар. После чего, скрылся с места. Позже его задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Кража». Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.