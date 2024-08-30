В Ростовской области мужчину подозревают в краже из магазина

Согласно опубликованной информации, 32-летний подозреваемый зашел в продуктовый магазин. Он осмотрелся по сторонам и воспользовавшись отсутствием очевидцев, взял с витрины приглянувшийся товар. После чего, скрылся с места. Позже его задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Кража». Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.