30 и 31 августа в Уфе продлят работу общественного транспорта

С 17.00 до 23.59 будет приостановлено движение троллейбусов № 9, 15, 13, 21 и 22. Также с 17.00 до 23.59 изменится схема движения троллейбусного маршрута № 4: электротранспорт будет следовать от троллейбусного депо № 2 до остановки «Северный автовокзал».