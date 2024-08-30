30 и 31 августа в Уфе продлят работу общественного транспорта

Накопление общественного транспорта будет осуществляться:
— по проспекту Октября (по нечетной стороне: от ул. Кольской в сторону остановки «Горсовет»; по четной стороне: от остановки «Железнодорожная больница» в сторону остановки «Горсовет»);
— в районе телецентра: на отстойно-разворотной площадке «ТСК “Пушкинский”; по четной и нечетной сторонам ул. М. Гафури (на участке между ул. Пушкина и ул. З. Валиди).
Для развоза жителей с 22.00 будут работать следующие маршруты: № 30 (Затон) — 2 ед.; № 51/51а («Трикотажная фабрика») — 3 ед.; № 57 (Дема) — 2 ед.; № 69 (микрорайон «Белореченский») — 2 ед.; № 74 (Нижегородка) — 2 ед., № 74 (ДОК) — 2 ед.; № 226 (ДОК) — 2 ед.; № 75 (Сипайлово) — 4 ед.
Кроме того, 31 августа изменится работа электротранспорта.
С 17.00 до 23.59 будет приостановлено движение троллейбусов № 9, 15, 13, 21 и 22. Также с 17.00 до 23.59 изменится схема движения троллейбусного маршрута № 4: электротранспорт будет следовать от троллейбусного депо № 2 до остановки «Северный автовокзал».
Накопление электротранспорта с 22.00 будет действовать на следующих остановочных пунктах:
— перегон от остановки «Театр кукол» до остановки «Башкирская Республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» — 5 ед.: 1 — до «ТК Центральный»; 2 — до остановки «Микрорайон Белореченский» (по ул. Айской); 2 — до «Уфа-Арены» (по ул. Р. Зорге);
— перегон от остановки «Железнодорожная больница» до «Госцирка» — 5 ед.: 1 — до «Троллейбусное депо № 2»; 2 — до остановки «Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской); 2 — до остановки «Уфимкий ДОК» (по ул. Кольцевой);
— трамвайное кольцо «Госцирк» — 4 ед.: 2 — до остановки «ул. Пушкина»; 1- до остановки «Санаторий “Зеленая роща”»; 1 — до остановки «Железнодорожный вокзал».