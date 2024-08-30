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2 сентября в Волгограде пустят дополнительные электрички для болельщиков

Пригородные поезда развезут футбольных фанатов после матча 8-го тура Первой лиги на стадионе «Волгоград Арена».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 2 сентября, волгоградский «Ротор» на своем поле примет песчанокопскую «Чайку». Начнется игра в 19.30.

После матча для удобства болельщиков будут курсировать дополнительные рейсы городских электричек. Так, электричка в Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22.12, а с верхней платформы на Мамаевом кургане — в 22.18. В город-спутник состав прибудет в 23.01, сообщили в компании-перевозчике.

Также дополнительная электричка организована для жителей юга Волгограда. В 22.06 пригородный поезд отправится от ст. Краснооктябрьской, а от о. п. Мамаев курган (нижняя платформа) — в 22.13. Прибытие на ст. Шпалопропитка в 23.24.

Волгоградцев просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.