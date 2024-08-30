2 сентября в Волгограде пустят дополнительные электрички для болельщиков

В понедельник, 2 сентября, волгоградский «Ротор» на своем поле примет песчанокопскую «Чайку». Начнется игра в 19.30.
После матча для удобства болельщиков будут курсировать дополнительные рейсы городских электричек. Так, электричка в Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22.12, а с верхней платформы на Мамаевом кургане — в 22.18. В город-спутник состав прибудет в 23.01, сообщили в компании-перевозчике.
Также дополнительная электричка организована для жителей юга Волгограда. В 22.06 пригородный поезд отправится от ст. Краснооктябрьской, а от о. п. Мамаев курган (нижняя платформа) — в 22.13. Прибытие на ст. Шпалопропитка в 23.24.
Волгоградцев просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.