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В минобразования Свердловской области рассказали, где введут уроки семьеведения

Школы Свердловской области будут сами определять, в каких классах вводить уроки семьеведения, однако предмет не является обязательным для преподавания, сообщил в эфире «4 канала» министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, несмотря на необязательность предмета, он очень нужен в некоторых микрорайонах и муниципалитетах — для осознания в его потребности директор школы должен «чувствовать» родителей, а учителям нужно проводить встречи с семьями учеников. «Есть классные руководители, которые знают родителей, общаются с ними, бывают у них дома, с ребенком общаются. Классный руководитель — это связующее звено между школой и родителями, которое формирует и видит те или иные проблемы, анализируя ситуацию. Это и ложится в основу тех же самых занятий», — пояснил Юрий Биктуганов.

Предполагается, что в школах, которые добавят семьеведение в свою программу, будут проводить новый предмет суммарно 34 часа в 6−7 или 8−9 классах — для него сформированы федеральные стандарты. Министр отметил, что «это не такая большая нагрузка для детей».

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что нужно прикладывать «конкретные усилия» для рождения и воспитания детей в семьях, в частности, через предмет семьеведения в школах.

«Если этого не делать — а мы это не делали в течение 30 лет, у нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совсем другие народы, которые умножаются. Имена этих народов и национальностей нам хорошо известны».

отметил митрополит
образование