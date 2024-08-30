В минобразования Свердловской области рассказали, где введут уроки семьеведения

По его словам, несмотря на необязательность предмета, он очень нужен в некоторых микрорайонах и муниципалитетах — для осознания в его потребности директор школы должен «чувствовать» родителей, а учителям нужно проводить встречи с семьями учеников. «Есть классные руководители, которые знают родителей, общаются с ними, бывают у них дома, с ребенком общаются. Классный руководитель — это связующее звено между школой и родителями, которое формирует и видит те или иные проблемы, анализируя ситуацию. Это и ложится в основу тех же самых занятий», — пояснил Юрий Биктуганов.