Мэр Сергей Шелест: «Приятно видеть, как проект “Меценатство” меняет омские школы»

В школе № 146, как и в других образовательных учреждениях, заканчиваются последние приготовления к новому учебному году. Значительный объем ремонтных работ выполнен здесь силами мецената — ООО «Омск Сайдинг Инвест». Итоги оценил мэр города Сергей Шелест. На объекте он побывал вместе с генеральным директором компании Хусайном Закриевым.
Благодаря меценату за короткий срок школа преобразилась кардинально. Отремонтированы коридоры и рекреации, школьные туалеты, заработали душевые в спортивном зале, приведены в порядок раздевалки и проводка.
Помимо прочего, отремонтирован асфальт на территории гимназии. Сейчас строители укладывают специальное резиновое покрытие на входной группе и меняют окна в школьной теплице. В ней ученики выращивают рассаду для школьных клумб.
Последние работы проводятся по просьбе школьного учителя биологии. Изначально при постройке теплицы в 1990 году она была остеклена обычными оконными стеклами. Сейчас их меняют на поликарбонат — материал, обладающий повышенной износостойкостью и защищающий растения от слишком активного солнца.
«По словам директора школы Татьяны Николаевны Матвеевой, все проводимые работы согласовываются детально, меценат внимательно относится к пожеланиям педагогов и потребностям учреждения. Обсудили с Хусайном Шемилевичем дальнейшие планы, в том числе косметический ремонт фасада школы, а также поговорили о социальных проектах, реализуемых ООО “Омск Сайдинг Инвест” и парком семейного отдыха “Вокруг света”. Поблагодарил мецената за работу, будем и дальше сотрудничать в различных направлениях, на благо нашего города и его жителей» — резюмировал Сергей Шелест.
В целом на сегодняшний день учреждениями образования города Омска заключено 29 соглашений с меценатами. По инициативе главы города программа «Меценатство» реализуется в Омске с 2022 года.