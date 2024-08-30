Мэр Сергей Шелест: «Приятно видеть, как проект “Меценатство” меняет омские школы»

«По словам директора школы Татьяны Николаевны Матвеевой, все проводимые работы согласовываются детально, меценат внимательно относится к пожеланиям педагогов и потребностям учреждения. Обсудили с Хусайном Шемилевичем дальнейшие планы, в том числе косметический ремонт фасада школы, а также поговорили о социальных проектах, реализуемых ООО “Омск Сайдинг Инвест” и парком семейного отдыха “Вокруг света”. Поблагодарил мецената за работу, будем и дальше сотрудничать в различных направлениях, на благо нашего города и его жителей» — резюмировал Сергей Шелест.