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Молодежный фестиваль пройдет в Краснодаре 31 августа

На краснодарском Арбате проведут фестиваль «Краснодар — Дом молодежи».

Источник: Комсомольская правда

Молодежный фестиваль пройдет в Краснодаре 31 августа. Мероприятие «Краснодар — Дом молодежи» организуют в пешеходной зоне по улице им. Чапаева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для гостей молодежного фестиваля выступят кавер-группы. Начало — в 18:00.

Местные художники представят на улице им. Чапаева свои работы. Выставка будет работать с утра.

В 12:00 на краснодарском Арбате откроется ярмарка ремесленников. Посетителям предложат украшения для дома и аксессуары, игрушки и подарки ручной работы.

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