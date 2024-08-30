Молодежный фестиваль пройдет в Краснодаре 31 августа. Мероприятие «Краснодар — Дом молодежи» организуют в пешеходной зоне по улице им. Чапаева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Для гостей молодежного фестиваля выступят кавер-группы. Начало — в 18:00.
Местные художники представят на улице им. Чапаева свои работы. Выставка будет работать с утра.
В 12:00 на краснодарском Арбате откроется ярмарка ремесленников. Посетителям предложат украшения для дома и аксессуары, игрушки и подарки ручной работы.