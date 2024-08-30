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В зоне СВО погиб боец из Ростовской области

В возрасте 23-х лет в зоне СВО погиб уроженец Ростовской области.

О смерти Ильи Симбирева стало известно 28 августа.

Илья проживал в Неклиновском районе. Друзья и родные отмечают, что он был очень добрым и отзывчивым человеком. Он присоединился к участникам специальной военной операции. В октябре 2023 года о его местонахождении ничего не было известно. Родственники разыскивали парня, но безуспешно. Только 28 августа текущего года стало известно, что Илья Симбирев погиб в бою за месяц до окончание контрактной службы.

Похороны Ильи Симбирева состоятся 31 августа.