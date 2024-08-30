В зоне СВО погиб боец из Ростовской области

Илья проживал в Неклиновском районе. Друзья и родные отмечают, что он был очень добрым и отзывчивым человеком. Он присоединился к участникам специальной военной операции. В октябре 2023 года о его местонахождении ничего не было известно. Родственники разыскивали парня, но безуспешно. Только 28 августа текущего года стало известно, что Илья Симбирев погиб в бою за месяц до окончание контрактной службы.