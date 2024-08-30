Уже с 3 сентября на маршруте обязательными станут остановки: ул. Дзержинского, Железнодорожный вокзал, Башкирское речное пароходство, Колледж БГПУ, Речной порт, Завод «Магнетрон», Автовокзал «Южный», ул. имени Города Галле, Фирма «Мир», Башкирский государственный аграрный университет, Дом печати, Торговый комплекс «Центральный», Банк «Уралсиб», Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, Гостиница «Башкортостан», Гостиный двор, Советская площадь, Национальный музей РБ, ул. Новомостовая, ул. Школьная, Кооперативная поляна, Мелькомбинат, ул. Озерная, Кафе «Отдых», п. Чесноковка, Антиковидная, Микрорайон «Спутник», Металлобаза, Развязка Аэропорт, п. Аэропорт, Аэропорт.
Автобусный маршрут № 101 «Уфа — Аэропорт» изменит схему движения
В ГУП «Башавтотранс» сообщили об изменении схемы движения по маршруту № 101 «Уфа (ул. Дзержинского) — Аэропорт».