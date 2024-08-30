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Московские школы примут 100 тыс. первоклассников в новом учебном году

В новом учебном году в столичные школы пойдут 100 тыс. первоклассников, учебу в колледжах Москвы начнут 44 тыс. первокурсников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке московских школ к началу учебного года.

Источник: ТАСС

«Первый раз в 1 класс в этом году у нас пойдут 100 тыс. маленьких москвичей, и 44 тыс. первокурсников придут учиться в колледжи», — сказала Ракова.

Она также отметила, что с 1 сентября откроется 31 новое здание школ и детских садов.

образование