Московские школы примут 100 тыс. первоклассников в новом учебном году

«Первый раз в 1 класс в этом году у нас пойдут 100 тыс. маленьких москвичей, и 44 тыс. первокурсников придут учиться в колледжи», — сказала Ракова.
Она также отметила, что с 1 сентября откроется 31 новое здание школ и детских садов.
В новом учебном году в столичные школы пойдут 100 тыс. первоклассников, учебу в колледжах Москвы начнут 44 тыс. первокурсников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке московских школ к началу учебного года.
«Первый раз в 1 класс в этом году у нас пойдут 100 тыс. маленьких москвичей, и 44 тыс. первокурсников придут учиться в колледжи», — сказала Ракова.
Она также отметила, что с 1 сентября откроется 31 новое здание школ и детских садов.