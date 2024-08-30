Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о травле школьницы в Челябинске

Напомним, мать девочки подала в суд на гимназию, из которой пришлось забрать дочь. Женщина говорит, что педагоги и руководство школы игнорировали издевательства над девочкой. Тем временем ученики избивали второклассницу, портили ее вещи, плевали в лицо и присылали оскорбительные сообщения. Забияки не оставили свою жертву в покое даже после того, как она перешла в другую школу — девочку начали подстерегать на улице.