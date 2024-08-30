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Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о травле школьницы в Челябинске

В Челябинске из-за нападений сверстников на младшеклассницу возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с травлей школьницы в Челябинске. Глава ведомства хочет узнать, что удалось выяснить его подчиненным в ходе расследования.

— Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, — уточнили в пресс-центре СК.

Александр Бастрыкин потребовал новый доклад после телесюжета об истории юной челябинки. Ранее он уже запрашивал информацию об издевательствах над девочкой — после предыдущего телесюжета на эту тему.

Напомним, мать девочки подала в суд на гимназию, из которой пришлось забрать дочь. Женщина говорит, что педагоги и руководство школы игнорировали издевательства над девочкой. Тем временем ученики избивали второклассницу, портили ее вещи, плевали в лицо и присылали оскорбительные сообщения. Забияки не оставили свою жертву в покое даже после того, как она перешла в другую школу — девочку начали подстерегать на улице.