Ректор аграрного университета незаконно сдавал помещения ВУЗа в Иркутске

Ректора аграрного университета привлекли к административной ответственности за то, что он незаконно сдавал помещения ВУЗа. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В 2021 году ректор сдал нежилые постройки в центре города коммерческой организации. На площади более 165 квадратных метров арендаторы занимались предпринимательской деятельностью, при этом без разрешения собственника здания. Помещения находятся в федеральной собственности, а распоряжаться ими может лишь министерство сельского хозяйства России.
— Кроме того, предприниматели незаконно использовали другие пространства в здании аграрного университета. Прокуратура обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании договора аренды недействительным и истребовании помещения из незаконного владения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас предприниматель обязан вернуть все обратно. Помимо этого, ректора и представителя коммерческой организации привлекли к административной ответственности по статье за нарушение порядка распоряжением объекта нежилого фонда.
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