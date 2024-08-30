Ректор аграрного университета незаконно сдавал помещения ВУЗа в Иркутске

В 2021 году ректор сдал нежилые постройки в центре города коммерческой организации. На площади более 165 квадратных метров арендаторы занимались предпринимательской деятельностью, при этом без разрешения собственника здания. Помещения находятся в федеральной собственности, а распоряжаться ими может лишь министерство сельского хозяйства России.