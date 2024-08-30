В Иране растет интерес к отдыху в Сочи

Поток туристов из Ирана в Россию пока небольшой. Он составляет десятки тысяч туристов. Доля Сочи сейчас не превышает 2−3 процента.
— В этом году есть интерес со стороны иранских туристов. Это фиксируют туроператоры непосредственно к Сочи. В общей сложности поток пока совсем маленький. Пик вовлеченности и продвижения России приходился на период после чемпионата мира по футболу в 2018 году, однако даже тогда этот поток составлял порядка 5%, большую часть из которых составляли граждане стран СНГ, — пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Общий туристический поток иностранцев в Сочи за I квартал 2024 года превысил 14 тысяч человек, что составляет около 80 процентов от общего объема зарубежного турпотока за весь 2023 год, когда было принято 18 тысяч человек. Наибольшее количество иностранных туристов в Сочи в первые три месяца 2024 года прибыло из Узбекистана — 5,6 тысяч человек. Еще 3,2 тысячи гостей приехали из Армении. Также 1,3 тысячи туристов в Сочи прибыли из Беларуси, еще 1,1 тысяча человек — из Таджикистана. Кроме того, в городе побывали гости из Киргизии, Казахстана и Азербайджана.