В Иране растет интерес к отдыху в Сочи

Общий туристический поток иностранцев в Сочи за I квартал 2024 года превысил 14 тысяч человек, что составляет около 80 процентов от общего объема зарубежного турпотока за весь 2023 год, когда было принято 18 тысяч человек. Наибольшее количество иностранных туристов в Сочи в первые три месяца 2024 года прибыло из Узбекистана — 5,6 тысяч человек. Еще 3,2 тысячи гостей приехали из Армении. Также 1,3 тысячи туристов в Сочи прибыли из Беларуси, еще 1,1 тысяча человек — из Таджикистана. Кроме того, в городе побывали гости из Киргизии, Казахстана и Азербайджана.