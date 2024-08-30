Как Петербург пережил первое в своей истории наводнение

Как в 1703 году затопило Петербург.
О характере местности, где Петр I позже решит возвести новую русскую столицу, писали еще в шведской летописи за 1691 год. До начала строительства Петербурга оставалось несколько лет. В документе было сказано, что земля была покрыта водой слоем более чем на 7,5 метров. Именно поэтому наводнение в 1703 году для архитекторов и инженеров не стало сюрпризом. При этом улицы города все равно оказались уязвимы перед стихией. Причины этого впоследствии изучали историки. И они выявили, что основной проблемой стала недальновидная политика первого российского императора в вопросе планировки строительства новой столицы государства.
Историк Павел Милюков в своих работах утверждал, что Петр однажды без видимых на то причин перенес торговлю и главное поселение в Кронштадт. Из-за этого каждой провинции пришлось возводить там огромный корпус, в котором никто не жил. Из-за этого он развалился под натиском времени.
«В то же время настоящий город строится между Адмиралтейством и Летним садом, где берег выше и наводнения не так опасны», — писал историк.
Императору все равно не нравилось, каким получается город. В его видении он должен был походить на Амстердам. Из-за недовольства Петра I улицы новой столицы начали заменять каналами. Для этого сам город перенесли на Васильевский остров, который считается самой низкой точкой на территории. Сюда пришли наводнения. Строители начали строить плотины по примеру голландской столицы. Но это в борьбе со стихией не помогало.
Петр I, по его словам, все равно был недоволен, потому решил, что город должен быть построен по образцу Амстердама. Так улицы стали заменять каналами. Для этого город переносят на Васильевский остров — самое низкое место на территории. Его стали терзать наводнения, но строители возводили плотины по образцу амстердамских. Это плохо помогало.
Осмыслял задумку Петра I и историк Ключевский. По его мнению, Петр I не мог не осознавать, что из-за климатических условий из Петербурга не получится Амстердам. Ведь Голландия располагается на берегу незамерзающего моря, тогда как новая российская столица раскинулась на 600 верстах болот и лесов.
«Но ни логика, ни физиология, ни география, ни климат приняты во внимание не были: “Хочу, чтобы все было как в Голландии”, — так описывал умозаключения императора Ключевский.
Как жители Петербурга узнавали о наводнениях
Жители Петербурга узнавали о наводнении при помощи пушечных выстрелов из Подзорного дома, Галерной гавани, Адмиралтейства. По городу также разносился барабанный бой и колокола. Об угрозе говорили и вывешенные на шпицах красные флаги днем и зажженные ночью фонари.
Следующее крупное наводнение пришло в город в 1708 году. Император Петр I писал о нем так: «Люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели».
В 1721 году государь издал указ, согласно которому после прибытия воды весь рогатый скот и лошадей нужно отправлять в лес.
После уже Екатерина II приказала следить за уровнем воды близ Петербурга, а дома строить на фут выше. В 1897 году в столице начала работать «Служба предупреждения наводнений на Неве» при Главной физической обсерватории. Тогда ученые поняли, что:
- наводнения связаны с циклонами;
- ветры сгоняют балтийскую воду к «горлу» Финского залива;
- в результате образуется незаметная вначале волна.
Исследователи вывели, что волна подходит к мелководному берегу, что вело к росту уровня воды. Это и приводило к наводнениям.
Последующие крупные потопы в Петербурге случались в 1777, 1824 и 1924 годах. Первое из этих наводнений уничтожило все фонтаны Летнего сада и многие деревянные дома. 23 сентября 1924 года вышедшая из берегов Нева затопила Летний сад, Дворцовую и Исаакиевскую набережные, Марсово поле, а также лежащие рядом улицы и переулки.
Затопленными оказались Васильевский остров, Петроградская сторона и почти весь центр столицы империи.