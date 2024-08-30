Как Петербург пережил первое в своей истории наводнение

О характере местности, где Петр I позже решит возвести новую русскую столицу, писали еще в шведской летописи за 1691 год. До начала строительства Петербурга оставалось несколько лет. В документе было сказано, что земля была покрыта водой слоем более чем на 7,5 метров. Именно поэтому наводнение в 1703 году для архитекторов и инженеров не стало сюрпризом. При этом улицы города все равно оказались уязвимы перед стихией. Причины этого впоследствии изучали историки. И они выявили, что основной проблемой стала недальновидная политика первого российского императора в вопросе планировки строительства новой столицы государства.