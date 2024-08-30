В Новосибирске опубликован ТОП самых необычных вакансий августа

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru сделали подборку нетипичных вакансий в Новосибирске в августе 2024 года. Больше всего из этого списка предлагают скорнякам. Изготовителям норковых шапок работодатель готов платить до 100 тысяч рублей.
Поменьше будет получать инструктор-маршал, который требуется в один из новосибирских картинг-клубов. Такому специалисту работодатель готов платить от 45 тысяч рублей в месяц.
Такую же зарплату будет получать и аффинер сыра. Этот человек должен будет следить за процессом созревания кисломолочного продукта. Работникам старшего поколения предприниматель также обещает выплату премий и корпоративные скидки.
А вот зарплата гидрометеонаблюдателя будет скромнее. Специалист должен будет наблюдать за погодными явлениями, и телеграфировать об этом синоптикам, после чего нужно выпускать бюллетени погоды. Такому специалисту обещают платить от 22 до 42 тысяч рублей, но в сумму не входит вычет налогов. Согласно требованиям к специалисту, он должен обладать образованием в сфере гидрометеорологии не ниже среднего.
Напомним, ранее эксперты рынка труда рассказывали, каких специалистов сейчас не хватает больше всего: к этой категории относятся узконаправленные специалисты, дворники и провизоры.