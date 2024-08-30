В Новосибирске опубликован ТОП самых необычных вакансий августа

А вот зарплата гидрометеонаблюдателя будет скромнее. Специалист должен будет наблюдать за погодными явлениями, и телеграфировать об этом синоптикам, после чего нужно выпускать бюллетени погоды. Такому специалисту обещают платить от 22 до 42 тысяч рублей, но в сумму не входит вычет налогов. Согласно требованиям к специалисту, он должен обладать образованием в сфере гидрометеорологии не ниже среднего.