Жара и дожди. Синоптики составили прогноз погоды в Иркутске на сентябрь

«Что касается первых дней осени, то 1 и 2 сентября в регионе восстановится высотный гребень — это означает, что к нам вновь будут поступать тёплые воздушные потоки с Монголии, — говорит Наталья Домбровская. — Если с 30 августа по 3 1сентября погода будет дождливой, то в эти дни осадки прекратятся. На севере воздух прогреется до 21−26 градусов. А уже с 3 сентября начнёт наступать новый холодный атмосферный фронт. Вечером 2 сентября в западных районах начнётся усиление ветра, которое к вечеру следующего дня дойдёт и до Иркутска. По области будет ветрено и дождливо, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура понизится до 13−18 градусов днём и до 7−12 — ночью. В пониженных формах рельефа ночью столбик термометра опустится до 1−6 градусов. После будут наблюдаться заморозки».