Жара и дожди. Синоптики составили прогноз погоды в Иркутске на сентябрь

Этот год подарил Иркутской области необычайно жаркое лето. Тем грустнее замечать начинающие опадать листья и ощущать приближающееся дыхание осени. Кстати, а какой будет в этом году осень и какие она нам подготовит сюрпризы? О погоде на сентябрь 2024 в Иркутске рассказала заместитель начальника иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская.
Тёплый День знаний. Погода на 2 сентября в Иркутске
«Осень ожидается очень неустойчивая, особенно в первое время: пара дней тепла будет сменяться прохладной погодой, потом опять будет ненадолго возвращаться тепло, — рассказывает специалист. — Первая половина сентября будет дождливой, ожидается прохождение циклонов и связанных с ними холодных фронтов. Местами по области возможны даже осадки в виде снега и мокрого снега — но только в отдельные дни. Тёплая погода будет в отдельные дни первой декады месяца, а ближе к концу месяца хорошая погода будет задерживаться подольше — до 5 дней».
Погода на сентябрь 2024 в Иркутске будет удивлять. Как отмечет метеоролог, первые дня месяца будут очень тёплыми — температура будет достигать отметок до 22−24, а местами и до 26 градусов. В последующие дни прогрев будет уже не таким интенсивным — до 17 градусов. Также специалисты предполагают, что более активные возвраты тепла могут быть в октябре.
«Что касается первых дней осени, то 1 и 2 сентября в регионе восстановится высотный гребень — это означает, что к нам вновь будут поступать тёплые воздушные потоки с Монголии, — говорит Наталья Домбровская. — Если с 30 августа по 3 1сентября погода будет дождливой, то в эти дни осадки прекратятся. На севере воздух прогреется до 21−26 градусов. А уже с 3 сентября начнёт наступать новый холодный атмосферный фронт. Вечером 2 сентября в западных районах начнётся усиление ветра, которое к вечеру следующего дня дойдёт и до Иркутска. По области будет ветрено и дождливо, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура понизится до 13−18 градусов днём и до 7−12 — ночью. В пониженных формах рельефа ночью столбик термометра опустится до 1−6 градусов. После будут наблюдаться заморозки».
В Иркутске 1 сентября воздух прогреется до 23−25 градусов, а в День знаний 2 сентября температура достигнет 24−26 градусов тепла. 3 сентября тепло начнёт уходить, будет ощущаться постепенное похолодание — 13−15 градусов выше нуля днём.
Температурные рекорды
Ещё в середине мая было понятно, что это лето будет необычным, отмечает метеоролог. Май был сухой и ветреный, июнь более-менее вписывался в климатическую норму. Но в последних числах месяца до региона начали доходить юго-западные потоки, которые поддерживали хороший градус.
"Каждый заметил, что июль был особенно жарким, — говорит Наталья Домбровская. — Однако дожди не дали сделать погоду такой засушливой — они освежали, но при этом и не сбивали градус. Интересно, что этим летом было от 50 до 70 жарких дней при норме в 12−28 и от 10 до 22 очень жарких дней при норме в 5−16.
Если говорить о температурных рекордах, то больше всего их регистрировали в последние дни июля. Например, в Мамакане воздух прогревался до 38,7 градуса — прошлый рекорд для этого посёлка составлял 38,4 градуса в 1986 году. Рекорды. На юге же обновились рекорды, которые были поставлены в 2002 году. Например, в Ангарске была зафиксирована жара в 36 градусов. В Черемховском районе побили рекорд по суточному количеству осадков — в один из дней их было 127 миллиметров против рекорда в 90 миллиметров в 2004 году.