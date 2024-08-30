«Ему в этот день исполнилось три года»: на Урале многодетная мама спасла мальчика, выпавшего из окна

— У малыша был день рождения. Ему в этот день исполнилось три года. Я сама только недавно начала приходить в себя. У меня у самой четверо детей. Младшему всего 10 месяцев. Поэтому, понимаю, какие эмоции испытывала мама мальчика. Она искренне поблагодарила меня за то, что я спасла малыша. Сейчас с ребенком все в порядке, — говорит Елена.