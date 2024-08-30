«Ему в этот день исполнилось три года»: на Урале многодетная мама спасла мальчика, выпавшего из окна

В Нижней Туре вечером 29 августа многодетная мама по счастливой случайности спасла ребенка, выпавшего из окна дома на Машиностроителей. Мальчик стоял на окне третьего этажа и опирался на москитную сетку. После чего, она не выдержала, а малыш полетел вниз. В этот момент возле дома проходила Елена Ганина, она гуляла со своими детьми и оказалась рядом с подъездом.
— Мое внимание привлек странный звук. Я посмотрела наверх и увидела, как мальчик летит вниз. Успела подбежать и смогла схватить его за ножки. Он немного расшиб подбородок об асфальт. Мальчик испугался, начал плакать. Из окна выглянула его мама и увидела, как я держу ее сына, — рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Ганина.
Как рассказала Елена, для нее самой произошедшее стало шоком. Родители ребенка в момент произошедшего были дома. Мама вышла на пару минут в соседнюю комнату, когда мальчик остался один на кухне.
— У малыша был день рождения. Ему в этот день исполнилось три года. Я сама только недавно начала приходить в себя. У меня у самой четверо детей. Младшему всего 10 месяцев. Поэтому, понимаю, какие эмоции испытывала мама мальчика. Она искренне поблагодарила меня за то, что я спасла малыша. Сейчас с ребенком все в порядке, — говорит Елена.
Медики диагностировали у ребенка сотрясение и ушибы на лбу и подбородке. При этом семья мальчика ребенка состоит на учете в ПДН.
— С октября 2021 года по октябрь 2023 года мать была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — сообщает пресс-группа полиции Качканара.
Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле семилетний мальчик выпал из окна в детском лагере. Ребенка доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести.