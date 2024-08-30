Осенний отпуск — куда поедут свердловчане

Женщины в 17% выбирают отдых дома и в 14% поездки по городам России. Мужчины желают в 5% случаев отправиться за рубеж. С началом учебного года у детей чаще отдыхать отправляются мужчины, женщины же предпочитают отдыхать в другие сезоны.



Планами поехать за границу в 10% случаев делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей. Однако и тех, кто готов отдохнуть в России среди этих людей с высоким заработком тоже больше всего — 21%.



УралПолитRu добавляет — 50% жителей Екатеринбурга не планируют брать осенний отпуск.