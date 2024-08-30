В Уфе врачи спасли жизнь 14-летней девочке с пороком сердца

С детства девочка находилась под наблюдением врачей, так как ее диагноз без клинических проявлений не требовал оперативного вмешательства. Однако в последнее время она начала жаловаться на утомляемость, одышку и слабость при физической активности. После осмотра в кардиоцентре врачи обнаружили серьезные клинические проявления, которые потребовали операции.
Специалисты кардиоцентра провели процедуру катетеризации, используя местную анестезию. Специалисты через бедренную артерию ввели специальный инструмент и закрыли проток с помощью спирали. Эта методика позволяет исправить проблемы с сердцем без необходимости открытой хирургии.
После успешной операции девочку выписали из больницы. Сейчас она находится под наблюдением врачей.