Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе врачи спасли жизнь 14-летней девочке с пороком сердца

Специалисты РКЦ провели сложную операцию 14-летней девочке с пороком сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С детства девочка находилась под наблюдением врачей, так как ее диагноз без клинических проявлений не требовал оперативного вмешательства. Однако в последнее время она начала жаловаться на утомляемость, одышку и слабость при физической активности. После осмотра в кардиоцентре врачи обнаружили серьезные клинические проявления, которые потребовали операции.

Специалисты кардиоцентра провели процедуру катетеризации, используя местную анестезию. Специалисты через бедренную артерию ввели специальный инструмент и закрыли проток с помощью спирали. Эта методика позволяет исправить проблемы с сердцем без необходимости открытой хирургии.

После успешной операции девочку выписали из больницы. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

медицина