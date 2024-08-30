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В Омске откроют перекресток на бульваре Архитекторов

На участке будут восстановлены две полосы в каждом направлении.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 31 августа, перекресток бульвара Архитекторов на пересечении с улицей Волгоградской вновь откроется для автомобильного движения. На участке будут восстановлены две полосы в каждом направлении.

В ходе реконструкции, проведенной компанией «СтройТраст», была обновлена дорожная одежда, переустроены сети связи и газопровода, а также построена новая ливневая канализация. Перед открытием движения на перекрестке будут установлены необходимые дорожные знаки, включая временный светофор, который будет регулировать проезд спецтехники и обеспечивать безопасное движение пешеходов через улицу Волгоградскую.