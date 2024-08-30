В Омске откроют перекресток на бульваре Архитекторов

В ходе реконструкции, проведенной компанией «СтройТраст», была обновлена дорожная одежда, переустроены сети связи и газопровода, а также построена новая ливневая канализация. Перед открытием движения на перекрестке будут установлены необходимые дорожные знаки, включая временный светофор, который будет регулировать проезд спецтехники и обеспечивать безопасное движение пешеходов через улицу Волгоградскую.