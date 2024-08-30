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Выплаты утвердили для нижегородцев, прожившим в браке 55 и 65 лет

Сейчас выплату получают пары, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет.

Источник: Комсомольская правда

Семейные пары, которые прожили в браке 55 и 65 лет, будут получать единовременные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

На данный момент выплаты могут получить семейные пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет. Кроме того, необходимо прожить на территории Нижегородской области не менее 10 лет. С 1 января 2025 года запланировано расширить условия для того, чтобы деньги могли получить супруги, прожившие 55 и 65 лет в браке.

Напомним, 294 пары заключили брак 24 августа в Нижегородской области. «Красивые» даты всегда пользуются особой популярностью у молодоженов.