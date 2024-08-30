Финал сезона «ЯРких БЕРЕГОВ» в Красноярске пройдёт на 4 набережных

С 16:00 на Центральной набережной состоится «Фестиваль многодетных семей». Опытом воспитания детей поделятся родители из разных районов Красноярского края, у которых от 3 до 11 детей. Также пройдут спортивные эстафеты и различные конкурсы, мастер-классы и многое другое. В 21:00 начнётся выступление группы «Покров этно».