Финал сезона «ЯРких БЕРЕГОВ» в Красноярске пройдёт на 4 набережных

В последний день лета жителей и гостей Красноярска ожидает финал сезона «Ярких БЕРЕГОВ», который пройдёт сразу на четырёх набережных. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Заключительная часть фестиваля пройдёт 31 августа с 16:00 до 22:00 на Центральной и Ярыгинской набережных, на набережной Хазрета Совмена в Ленинском районе и за сквером Энтузиастов в Кировском районе.
С 16:00 на Центральной набережной состоится «Фестиваль многодетных семей». Опытом воспитания детей поделятся родители из разных районов Красноярского края, у которых от 3 до 11 детей. Также пройдут спортивные эстафеты и различные конкурсы, мастер-классы и многое другое. В 21:00 начнётся выступление группы «Покров этно».
На Ярыгинской набережной с 16:00 начнётся фестиваль современного авторского творчества «Левитация». Главная тематика — «Сказки большого города» в честь юбилея Александра Пушкина. Для гостей мероприятия подготовили выставку ретроавтомобилей, викторины, мастер-классы, а также выступление музыкального коллективов «Монголоид», «Мистер Гро» и других.
На трёх ярусах набережной в Кировском районе с 16:00 пройдёт «Фестиваль добрых дел». Красноярцев и гостей города ждут мастер-класс по плетению маскировочных сетей и костюмов для бойцов СВО, выступление собак-поводырей, конкурсы и фотовыставки. Для горожан выступят Красноярский духовой оркестр, вокальные ансамбли «Талисман», «Лада-2», «Хурен», танцевальный коллектив «Реверанс».
После благоустройства впервые этим летом проект «ЯРкие БЕРЕГА» примет набережная имени Хазрета Совмена. В последний день уходящего лета гостей фестиваля ждёт шоу ходулистов, семейные игры Дядькиной школы, литературный марафон. Можно будет станцевать зумбу, принять участие в мастер-классах по созданию анимации или открыток. В течение дня дарить праздничное настроение горожанам будут артисты ДК имени 1 Мая.
В мэрии отметили, что 31 августа также состоится финальный розыгрыш различных призов от партнёров фестиваля «ЯРкие БЕРЕГА».