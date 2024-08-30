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МЧС выпустило штормовое предупреждение о ливнях и буре в Хабаровском крае

В отдельных районах непогода сохранится 1 сентября.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: AP 2023

В Хабаровском крае 31 августа ожидаются дожди и шквалистый ветер до 24 метров в секунду. Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба краевого управления МЧС.

Наибольшее количество осадков и усиление ветра прогнозируются в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском, Аяно-Майском районах и Охотском муниципальном округе. В северных районах непогода сохранится 1 сентября.

Из-за ливней и сильного ветра возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждения слабых конструкций и падение деревьев. Возрастает риск ДТП и нарушений в работе транспорта. Также возможны кратковременные подтопления и размыв дорог из-за дождевых вод.

«Рекомендуется избегать поездок за пределы населённых пунктов и следить за электросетью. Не стоит парковать автомобили под деревьями и крупными конструкциями, а также оставлять детей без присмотра. Туристическим группам советуют приостановить движение по маршрутам и избегать выхода в лес и на водные объекты. Владельцам частных домов рекомендуется очистить ливневые стоки и защитить имущество», — отметили в МЧС.