МЧС выпустило штормовое предупреждение о ливнях и буре в Хабаровском крае

«Рекомендуется избегать поездок за пределы населённых пунктов и следить за электросетью. Не стоит парковать автомобили под деревьями и крупными конструкциями, а также оставлять детей без присмотра. Туристическим группам советуют приостановить движение по маршрутам и избегать выхода в лес и на водные объекты. Владельцам частных домов рекомендуется очистить ливневые стоки и защитить имущество», — отметили в МЧС.