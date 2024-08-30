Новосибирцам предложили выбрать названия для сквера и набережной

Сквер, расположенный между тремя домами на улицах Серебренниковская и Колыванская, предложили назвать в честь Екатерины Филимоновой. Она родилась в 1910 году, с 1939 года жила в Новосибирске и там же более 30 лет работала прокурором. Во время Великой Отечественной войны служила на Карельском фронте политруком роты связи, а после победы над Германией участвовала в Советско-Японской войне. Скончалась в 2001 году.