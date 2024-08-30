Новосибирцам предложили выбрать названия для сквера и набережной

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска предложил жителям города самим выбрать названия для безымянных сквера и набережной. Сейчас они имеют только адресное обозначение.
— Для набережной на улице Саввы Кожевникова предлагаются следующие варианты: «Набережная на Чемском», «Чемской берег», «Набережная имени Саввы Кожевникова», — отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сквер, расположенный между тремя домами на улицах Серебренниковская и Колыванская, предложили назвать в честь Екатерины Филимоновой. Она родилась в 1910 году, с 1939 года жила в Новосибирске и там же более 30 лет работала прокурором. Во время Великой Отечественной войны служила на Карельском фронте политруком роты связи, а после победы над Германией участвовала в Советско-Японской войне. Скончалась в 2001 году.
Всех жителей Новосибирска приглашают принять участие в онлайн-голосовании и выбрать названия. Сделать выбор можно на портале «Госуслуги». Голосование стартовало 29 августа и продлится до 11 сентября.