О штамме ковида FLiRT высказался эпидемиолог из Новосибирска Новосёлов

В России обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT. Сообщается, что симптомы похожи на ковид, но могут добавиться признаки кишечной инфекции.
«Сиб.фм» поговорил с эпидемиологом Яковом Новоселовым. По его словам, «ничего страшного не будет».
«Схожесть с кишечной инфекцией также отслеживалась нередко изначально (с начала пандемии — прим. ред.). На кишечник действуют те же самые энтеровирусы», — отметил в беседе с порталом Яков Новоселов.
Эпидемиолог обратил внимание: с появлением штамма FLiRT скорость распространения вируса подскочила, а вот течение заболевания, наоборот, стало легче. Кроме того, осенью в принципе случаев инфекционных заболеваний становится больше.
Специалист советует укреплять иммунитет: разнообразно кушать, много пить воды, употреблять витамин С. А также меньше ходить в общественные места и носить маску.
На портале «Объясняем.РФ» появилась информация о том, что с 19 по 25 августа в стране на 37,9% выросло число госпитализаций больных с диагнозом коронавирус. В эти дни в больницы положили 1943 человека (5 из них — в Новосибирской области).