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О штамме ковида FLiRT высказался эпидемиолог из Новосибирска Новосёлов

По его словам, скорость распространения вируса выросла, а протекание заболевания стало легче.

В России обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT. Сообщается, что симптомы похожи на ковид, но могут добавиться признаки кишечной инфекции.

«Сиб.фм» поговорил с эпидемиологом Яковом Новоселовым. По его словам, «ничего страшного не будет».

«Схожесть с кишечной инфекцией также отслеживалась нередко изначально (с начала пандемии — прим. ред.). На кишечник действуют те же самые энтеровирусы», — отметил в беседе с порталом Яков Новоселов.

Эпидемиолог обратил внимание: с появлением штамма FLiRT скорость распространения вируса подскочила, а вот течение заболевания, наоборот, стало легче. Кроме того, осенью в принципе случаев инфекционных заболеваний становится больше.

Специалист советует укреплять иммунитет: разнообразно кушать, много пить воды, употреблять витамин С. А также меньше ходить в общественные места и носить маску.

На портале «Объясняем.РФ» появилась информация о том, что с 19 по 25 августа в стране на 37,9% выросло число госпитализаций больных с диагнозом коронавирус. В эти дни в больницы положили 1943 человека (5 из них — в Новосибирской области).

коронавирус