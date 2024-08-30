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В Волгоградской области суд обязал уничтожить 18 тонн конструкторов LEGO

Предприниматель незаконно использовал товарный знак.

Контрафактную продукцию изъяли.

На таможенном посту ДПС в Городищенском районе полицейские остановили грузовик. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили товары с признаками контрафакции. Водитель перевозил 18 тонн наборов конструкторов, маркированных товарным знаком «Лего».

Общая стоимость продукции, которую отправили из Киргизии, составила 1,5 млн рублей, сообщили в в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

Правообладателю товарного знака прислали фотографии конструкторов. В компании подтвердили, что не давали согласие на воспроизведение, переработку и последующее использование объектов авторского права. Ущерб оценили в 1 103 952 рубля.

У предпринимателя не было разрешения на ввоз и ввод в оборот конструкторов. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, изъятая продукция направлена на уничтожение.

штрафы