В Волгоградской области суд обязал уничтожить 18 тонн конструкторов LEGO

Контрафактную продукцию изъяли.
На таможенном посту ДПС в Городищенском районе полицейские остановили грузовик. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили товары с признаками контрафакции. Водитель перевозил 18 тонн наборов конструкторов, маркированных товарным знаком «Лего».
Общая стоимость продукции, которую отправили из Киргизии, составила 1,5 млн рублей, сообщили в в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.
Правообладателю товарного знака прислали фотографии конструкторов. В компании подтвердили, что не давали согласие на воспроизведение, переработку и последующее использование объектов авторского права. Ущерб оценили в 1 103 952 рубля.
У предпринимателя не было разрешения на ввоз и ввод в оборот конструкторов. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, изъятая продукция направлена на уничтожение.