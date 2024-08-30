Движение транспорта ограничат на улицах Иркутска 1 сентября

1 сентября в Иркутске ограничат проезд транспорта на нескольких участках. Как сообщили в пресс-службе администрации это связано с проведением мероприятий приуроченных к дням духовности и культуры «Сияние России». Они начнутся в 07:00 с Крестного хода с Казанской иконой Божией Матери.
— Временно автобусы и машины не смогут проехать: по Нижней Набережной от Сухэ-Батора до Ленина, по Ленина от Нижней Набережной до Карла Маркса, по площади графа Сперанского, по Карла Маркса от Ленина до Сухэ-Батора и по Сухэ-Батора от Карла Маркса до Нижней Набережной, — пояснили в администрации.
Также из-за ограничения проезда и проведения мероприятий изменится схема движения общественного транспорта. Ознакомится с ней можно в фотокарточках ниже.
Ограничение связано с проведением мероприятий приуроченных к дням духовности и культуры. Пресс-служба администрации города Иркутска Мероприятия начнутся с семи утра и продлятся до часу дня. Пресс-служба администрации города Иркутска Из-за ограничения движения в центре города изменятся маршруты автобусов. Пресс-служба администрации города Иркутска.