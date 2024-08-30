Движение транспорта ограничат на улицах Иркутска 1 сентября

— Временно автобусы и машины не смогут проехать: по Нижней Набережной от Сухэ-Батора до Ленина, по Ленина от Нижней Набережной до Карла Маркса, по площади графа Сперанского, по Карла Маркса от Ленина до Сухэ-Батора и по Сухэ-Батора от Карла Маркса до Нижней Набережной, — пояснили в администрации.