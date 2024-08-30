Парк Горького в Перми опроверг проведение флешмоба от порноклуба

Администрация парка Горького в Перми опровергла факт проведения флешмоба от порноклуба на территории учреждения.
Речь идёт о сообщениях о необычной акции, которые были опубликованы в пермских соцсетях в конце августа. В публикациях рассказывалось, что пермский порноклуб планирует устроить на территории парка Горького флешмоб невест. Уточнялось, что девушки в белых свадебных платьях будут приставать к пермякам, танцевать и предлагать им прокатиться на лимузине. В сообщениях было сказано, что акция пройдёт в Перми 30 августа.
Утром 30 августа администрация парка Горького опубликовала сообщение, в котором опровергала своё отношение к флешмобу. В частности, учреждение опровергло информацию о том, что учредитель парка Рашид Габдуллин поддерживает проведение мероприятия.
«При описании идеи флешмоба и его программы не указывается, кто конкретно организовывает это мероприятие и несёт ответственность за его проведение. Более того, упоминается, что администрация Парка Горького и учредитель Парка Габдуллин Рашид Раффакович поддерживают промо-акцию. Габдуллин Р. Р., ровно, как и пресс-служба Парка Горького, не оповещены организаторами о планируемом мероприятии, не давали комментариев о проведении флешмоба представителям СМИ и не имеют никакого отношения к проведению акции», — рассказал парк Горького в Перми.
Как рассказывает учреждение, сейчас учредитель парка направил в правоохранительные органы заявление, чтобы установить авторов публикаций недостоверной информации и привлечь их к ответственности. Администрация парка Горького также попросила полицию помочь обеспечить порядок в учреждении на случай, если пермяки захотят провести акцию.
«Мы приветствуем только добрые, традиционные семейные ценности и организовываем досуг для культурного и духовного отдыха наших гостей. Подобные мероприятия в Парке Горького не могут быть санкционированы и согласованы», — добавляет руководство парка.