Парк Горького в Перми опроверг проведение флешмоба от порноклуба

«При описании идеи флешмоба и его программы не указывается, кто конкретно организовывает это мероприятие и несёт ответственность за его проведение. Более того, упоминается, что администрация Парка Горького и учредитель Парка Габдуллин Рашид Раффакович поддерживают промо-акцию. Габдуллин Р. Р., ровно, как и пресс-служба Парка Горького, не оповещены организаторами о планируемом мероприятии, не давали комментариев о проведении флешмоба представителям СМИ и не имеют никакого отношения к проведению акции», — рассказал парк Горького в Перми.