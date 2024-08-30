1 сентября отменяется: в Минобре рассказали, когда начнётся учебный год в омских школах

Отметим, что в этом году в школах ожидается ряд изменений в правилах. В частности, в школу вернутся уроки труда, а уроки ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, с этого года школьникам запретят пользоваться телефонами в учебном заведении.