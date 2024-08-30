1 сентября отменяется: в Минобре рассказали, когда начнётся учебный год в омских школах

Торжественные линейки 1 сентября в Омской области проводить не будут. В этом году День знаний выпадает на воскресенье, поэтому праздник передвинули на понедельник, 2 сентября. В этот день школы, колледжи и университеты распахнут свои двери для учеников.
«Время проведения торжественных линеек нужно уточнять: в школе — у классного руководителя, в колледже — у куратора, в вузе — в деканате», — рассказал в своём телеграм-канале министр образования Омской области Иван Кротт.
Отметим, что в этом году в школах ожидается ряд изменений в правилах. В частности, в школу вернутся уроки труда, а уроки ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, с этого года школьникам запретят пользоваться телефонами в учебном заведении.