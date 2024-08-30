Спортивная фигура, без опыта работы: во Владивостоке предлагают интересную вакансию

Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, лишь бы город знали. От путешественника требуется узнавать сведения о местных бизнесах (часы работы, адрес, перечень услуг) и заносить их в программу. Для этого сотруднику нужно иметь личный ноутбук. А еще пригодится смартфон. Оплата обещана привлекательная — от 60 тысяч рублей на руки.