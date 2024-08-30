Спортивная фигура, без опыта работы: во Владивостоке предлагают интересную вакансию

Интересную вакансию предлагает жителям Владивостока один из популярных сайтов по поиску работы. За непыльную работу обещаны хорошая зарплата, позитивное настроение и, самое главное, спортивная фигура, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, любителям пеших прогулок предлагают вакансию городского путешественника.
«Идеальная подработка для тех, кто обожает пешие путешествия по любимому городу! Гуляйте, дышите воздухом, худейте и зарабатывайте», — гласит объявление на сайте.
Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, лишь бы город знали. От путешественника требуется узнавать сведения о местных бизнесах (часы работы, адрес, перечень услуг) и заносить их в программу. Для этого сотруднику нужно иметь личный ноутбук. А еще пригодится смартфон. Оплата обещана привлекательная — от 60 тысяч рублей на руки.
Объявление появилось на популярном сайте 28 августа, и уже, как минимум, 11 человек проявили к нему интерес.
Напомним, сервис поиска работы SuperJob (12+) провел анализ 52 000 вакансий в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек и выбрал лучшие предложения августа во Владивостоке.
Кроме того, работодатели назвали «красные флаги» при выборе кандидатов. В топ-3 вошли конфликтность, джоб-хоппинг и негатив о бывших коллегах.