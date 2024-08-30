Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антитеррористические учения провели для учителей и охранников школ в Приморье

Сотрудникам рассказали, как вести себя при захвате учреждений.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В столице Приморья прошли антитеррористические учения. Сотрудникам школы № 60 рассказали, как себя вести при захвате и во время объявления воздушной тревоги.

Как поделился советник губернатора Приморья, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко, эти всероссийские учения проходят во всех образовательных учреждениях. Их задача — рассказать и показать преподавателям и охранникам правильный порядок действий при террористической угрозе или воздушной тревоге.

В школе № 60 во Владивостоке 30 августа три вооруженных «злоумышленника» ворвались в здание и попытались взять в заложники нескольких учителей. Но благодаря слаженным действиям сотрудники учреждениями вместе со специалистами Росгвардии обезвредили «террористов»:

«Сейчас каждый человек, который работает с детьми, должен иметь представления о том, как защитить себя и детей. Это очень полезный опыт», — прокомментировал Дмитрий Юшков, учитель английского языка школы № 60.

Преподавателя также на практике отработали план действий при объявлении воздушной тревоги, в случае реальной опасности сотрудники вместе с учениками смогут укрыться в защитном сооружении гражданской обороны.

В пресс-службе правительства напомнили, что подобные учения для педагогов и охранников образовательных учреждений в России проходят каждый год 29 и 30 августа.

учения