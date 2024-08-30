В Красноярске из канализации достали очередного «мусорного монстра»

Через два часа после прочистки из резервуара станции достали насос, внешний вид которого поразил даже бывалых слесарей. Аварийная бригада оперативно очистила его от «мусорного монстра» и запустила оборудование. Благодаря этому сточная вода не вытекла во дворы микрорайона.