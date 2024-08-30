В Красноярске из канализации достали очередного «мусорного монстра»

В красноярском микрорайоне «Белые росы» из-за смытых в унитаз влажных салфеток и тряпок забилась насосная станция. Как рассказали в пресс-службе компании «КрасКом», сброшенный в унитаз мусор быстро забил оборудование не только изнутри, но и облепил его снаружи.
— Из-за халатного отношения горожан к правилам эксплуатации санузла из строя вышло оборудование КНС, перекачивающее стоки от тысячи квартир домов на улице Карамзина и Ярыгинской набережной, — добавили коммунальщики.
Через два часа после прочистки из резервуара станции достали насос, внешний вид которого поразил даже бывалых слесарей. Аварийная бригада оперативно очистила его от «мусорного монстра» и запустила оборудование. Благодаря этому сточная вода не вытекла во дворы микрорайона.
Красноярцам напоминают, что в унитаз можно смывать только безопасные водорастворимые вещества и туалетную бумагу.