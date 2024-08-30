Губернатор озвучил сроки строительства аэропорта Омск-Федоровка

Стоимость строительства аэропорта составит более 43 миллиардов рублей. Работы начнутся в 2026 году и завершатся к концу 2028 года. Ранее специалисты проверили территорию аэропорта и выяснили, что многие здания, построенные более 40 лет назад, в плохом состоянии. Лишь десятая часть из них может быть отремонтирована и использована.