Губернатор озвучил сроки строительства аэропорта Омск-Федоровка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал в Москве. Он встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом. Они обсудили проекты по развитию региона.
Министр поддержал планы Омской области по созданию сети электрического транспорта. Он также подтвердил помощь в строительстве нового аэропорта Омск — Федоровка.
«Мы начнем проектирование в ближайшее время», — сказал губернатор.
Стоимость строительства аэропорта составит более 43 миллиардов рублей. Работы начнутся в 2026 году и завершатся к концу 2028 года. Ранее специалисты проверили территорию аэропорта и выяснили, что многие здания, построенные более 40 лет назад, в плохом состоянии. Лишь десятая часть из них может быть отремонтирована и использована.