Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор озвучил сроки строительства аэропорта Омск-Федоровка

Стоимость строительства составит более 43 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал в Москве. Он встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом. Они обсудили проекты по развитию региона.

Министр поддержал планы Омской области по созданию сети электрического транспорта. Он также подтвердил помощь в строительстве нового аэропорта Омск — Федоровка.

«Мы начнем проектирование в ближайшее время», — сказал губернатор.

Стоимость строительства аэропорта составит более 43 миллиардов рублей. Работы начнутся в 2026 году и завершатся к концу 2028 года. Ранее специалисты проверили территорию аэропорта и выяснили, что многие здания, построенные более 40 лет назад, в плохом состоянии. Лишь десятая часть из них может быть отремонтирована и использована.