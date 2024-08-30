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Метеорологи рассказали, какой будет сентябрьская погода на Южном Урале

Погода в Челябинской области в сентябре обойдется без аномалий.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В сентябре и температура воздуха, и количество осадкой в Челябинской области будут в пределах нормы. По крайней мере, таков прогноз российского Гидрометцентра.

По расчётам специалистов, среднемесячная температура воздуха составит +8, +12 градусов. А осадков выпадет примерно месячная норма, то есть, от 21 до 57 миллиметров.

Первые дни календарной осени в Челябинске, если верить прогнозу, будут сухими и солнечными. Температура воздуха станет колебаться от +15 до +20 градусов. Первый осенний дождь прогнозируют на 5 сентября.