Метеорологи рассказали, какой будет сентябрьская погода на Южном Урале

В сентябре и температура воздуха, и количество осадкой в Челябинской области будут в пределах нормы. По крайней мере, таков прогноз российского Гидрометцентра.
По расчётам специалистов, среднемесячная температура воздуха составит +8, +12 градусов. А осадков выпадет примерно месячная норма, то есть, от 21 до 57 миллиметров.
Первые дни календарной осени в Челябинске, если верить прогнозу, будут сухими и солнечными. Температура воздуха станет колебаться от +15 до +20 градусов. Первый осенний дождь прогнозируют на 5 сентября.