Для людей и их четвероногих друзей: зачем Самаре нужны площадки для выгула собак и что на них должно быть

В Самаре планируют строительство новой площадки для выгула собак. По данным сайта госзакупок, игровое пространство для домашних животных будет оснащено трамплинами, горками-лестницами и брусьями-лабиринтами, что позволит не только выгуливать, но и воспитывать, обучать, дрессировать своих питомцев. Но когда и где построят специализированную площадку для четвероногих самарцев? И для чего городу так необходимы зоны для выгула? Корреспондент «КП-Самара» изучила информацию, пообщалась с экспертом и выяснила детали.
Площадка за 30 дней стоимостью 6,87 млн рублей
Новая зона для выгула появится на улице 5-я Просека, 6б в Октябрьском районе города. Сейчас проект находится на этапе поиска подрядчика. Прием заявок продлится до 4 сентября 2024 года. Что касается стоимости работ, на сегодняшний день начальная цена контракта составляет 6,87 млн рублей. По условиям договора подрядчик обязан передать комплексно благоустроенную площадку в течение 30 дней со дня заключения контракта. На площадке для выгула должны быть разные малые архитектурные формы: трамплины, горки-лестницы, брусья-лабиринт, забор с наклонной доской
Снаряды и урны для экскрементов
По мнению кинологов, в инфраструктуре любого современного и развитого города обязательно должны быть хорошие площадки для собак не только в каждом районе, а в каждом квартале.
— Такие площадки позволяют повышать уровень и культуру собаководства среди населения. Они дают возможность как безопасного выгула, так и проведения активных игр, дрессировки, обучению трюкам и социализации. Для качественной жизни в городской среде людей и собак такие площадки — настоящая необходимость, — поделилась с «КП-Самара» кинолог Мария Пушкарева. — Только на такой площадке собака действительно напрыгается, набегается и сможет удовлетворить свою потребность в физической активности.
В конце концов, новая зона для выгула может снизить определенную напряженность между теми, у кого собак нет, и теми, у кого их, например, сразу три.
— Снижается риск того, что собака выбежит на дорогу или кинется на машину, что она не подойдет к ребенку и ее саму никто не напугает, — отметила кинолог.
По словам Марии, на такой площадке обязательно должны быть организованы урны для собачьих экскрементов, зона для выгула, а также снаряды, где собака сможет тренироваться да и просто заниматься физкультурой, которая очень важна для четвероногих товарищей.
Собачьи площадки зарастают травой и покрываются мусором
По данным популярного картографического сервиса, сегодня в Самаре уже действует несколько специально оборудованных собачьих площадок. Если говорить точнее, их семь. Зоны для выгула раскиданы по разным частям города.
Увы, но, судя по отзывам, которые интернет-пользователи оставляют в сети, владельцев собак внешний вид и состояние площадок мало привлекают. Как отмечают самарцы, за специализированными местами никто не ухаживает, зоны для выгула зарастают травой и покрываются мусором. А на некоторых площадках и вовсе висят замки.
— Пожалуйста, оставьте номер для связи, как не приедем, так на воротах всегда висит замок, — пишет девушка в разделе отзывов площадки микрорайона 15а.
— Слишком маленькая, нормальных снарядов для занятий нет. Скучно! С собакой тут делать нечего, разве что можно отпустить ее с поводка, — пожаловался местный житель на зону для выгула на улице Ново-Садовой.
Порядочные собачники просто-напросто не знают, как попасть на территорию закрытых зон. Возможно, ситуация изменится с появлением новой площадки, которая привлечет большое количество людей и мокрых носов, и специально отведенные для прогулок места будут иметь спрос у владельцев собак.