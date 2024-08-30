Для людей и их четвероногих друзей: зачем Самаре нужны площадки для выгула собак и что на них должно быть

В Самаре планируют строительство новой площадки для выгула собак. По данным сайта госзакупок, игровое пространство для домашних животных будет оснащено трамплинами, горками-лестницами и брусьями-лабиринтами, что позволит не только выгуливать, но и воспитывать, обучать, дрессировать своих питомцев. Но когда и где построят специализированную площадку для четвероногих самарцев? И для чего городу так необходимы зоны для выгула? Корреспондент «КП-Самара» изучила информацию, пообщалась с экспертом и выяснила детали.