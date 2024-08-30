Световое оборудование 35-летней давности заменили в музыкальном театре Иркутска

В Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского полностью заменили световое оборудование и частично звуковое. На обновление света из бюджета области направили 200 миллионов рублей. А из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» потратили более 20 миллионов на усовершенствование звука. Всю необходимую технику уже установили и подключили. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве области.
В зрительном зале и на сцене появилось 230 прожекторов разного вида, для них предусмотрено два пульта управления. Свет на сцене станет куда ярче и эффектнее, а художники смогут полностью раскрыть свои творческие возможности. Ведь теперь получится работать с оттенками, качеством цветопередачи и интенсивностью света. На сцене можно будет увидеть целое световое шоу. Профессионалы могут использовать пастельные и насыщенные тона, имитировать работу галогенной лампы, в точности повторив параметры затухания и изменения света, также можно настроить нужную яркость. Все оборудование было спроектировано и изготовлено одной из лучших фирм Италии.
— Правительство Иркутской области уделяет большое внимание развитию как областных, так и муниципальных театров региона. В 2024 году на это было направлено более 400 миллионов рублей. В музыкальном театре обновили световое оборудование. В следующем году заменят звуковое, — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Глобальные работы по замене света прошли впервые за 35 лет, до этого получалось лишь заменить приборы первой необходимости. Режиссеры и художники уже перешли к знакомству с новыми возможностями, в дальнейшем, на спектаклях, смогут раскрыть их на 100%.
Также в рамках проекта «Культура» установили новый цифровой пульт и 36 микрофонов. Но и это еще не все. На сцене недавно заменили антрактно-раздвижной занавес, который специально создавали в театральной мастерской Санкт-Петербурга. Для пошива использовали высокотехнологичные ткани. Они трудно воспламеняются, не пропускают лишний шум и свет. Лицевой слой сделан из индийского шелка. Занавес смогли приобрести за счет средства областного бюджета.
Посмотреть на обновленный зал смогут жители и гости областного центра уже 2 сентября, на концерте-открытии Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области уничтожили артиллерийский боеприпас.