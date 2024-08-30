Световое оборудование 35-летней давности заменили в музыкальном театре Иркутска

В зрительном зале и на сцене появилось 230 прожекторов разного вида, для них предусмотрено два пульта управления. Свет на сцене станет куда ярче и эффектнее, а художники смогут полностью раскрыть свои творческие возможности. Ведь теперь получится работать с оттенками, качеством цветопередачи и интенсивностью света. На сцене можно будет увидеть целое световое шоу. Профессионалы могут использовать пастельные и насыщенные тона, имитировать работу галогенной лампы, в точности повторив параметры затухания и изменения света, также можно настроить нужную яркость. Все оборудование было спроектировано и изготовлено одной из лучших фирм Италии.