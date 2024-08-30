Фигуристка Алина Загитова призналась, что пела под фонограмму в своем ледовом шоу «Хранители времени». Олимпийская чемпионка исполнила гимн представления, которое состоялось в столице Татарстана 29 августа.
«Естественно, я пела не в живую. У меня полностью сорван голос, потому что репетиции проходят на холоде. И на стадионах, хочу вас заверить, артисты-профессионалы не поют в живую», — заявила Алина Загитова журналистам после выступления.
На вопрос, будет ли олимпийская чемпионка петь еще, Загитова ответила, что не хочет загадывать.