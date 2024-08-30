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Крутогорский нефтеперерабатывающий завод в Омске выставлен на продажу

Цена на завод упала в 3,5 раза после неудачного аукциона.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продают Крутогорский нефтеперерабатывающий завод. Объявление о продаже выставлено на сайте «Avito». Ранее завод пытались продать на аукционе за 663 миллиона рублей, но сделка не состоялась. Теперь цена снизилась до 188 миллионов 323 тысяч рублей. Завод был запущен в 2008 году, но стал банкротом из-за огромных долгов. Бывшего владельца судили за мошенничество. Несмотря на снижение цены, желающих купить завод пока нет.

экономика