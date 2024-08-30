Открытие осенней охоты в Приморье: что нужно знать

Напомним, за первое полугодие 2024 года охотнадзор Приморья выявил более 800 нарушений. Изъяты десятки туш незаконно добытых животных. Штрафы на сотни тысяч рублей назначены 716 нарушителям. За первое полугодие в крае выдано 1122 охотничьих билета единого федерального образца, а отказано в выдаче 72 заявителям. Пять охотничьих билетов по решению суда о лишении права охоты и 61 охотничий билет по заявлениям граждан также были аннулированы.