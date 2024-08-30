Открытие осенней охоты в Приморье: что нужно знать

С 1 сентября в Приморье открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. Госохотнадзор отмечает, что до этой даты охотники не имеют права находиться в охотничьих угодьях с оружием или собаками охотничьих пород. Такие действия до официального начала сезона считаются незаконной охотой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края напомнили, что до марта 2022 года охотники могли готовиться к охоте (устройство укрытий, расстановка чучел) в преддверии сезона, начиная с 18:00 дня, предшествующего открытию. Однако, с введением новых правил, такая подготовка в угодьях заранее больше не разрешается.
Охотникам, которые могут не быть в курсе изменений, рекомендуется внимательно изучить новые правила, чтобы избежать случайных нарушений и соответствующих штрафов.
Отмечается, что для обеспечения безопасности объектов и мероприятий ВЭФ (16+) с 1 по 6 сентября 2024 года введен запрет на все виды охоты на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов и Хасанского муниципального округа. Охота на водоплавающую дичь на этих территориях начнется с 7 сентября.
Напомним, за первое полугодие 2024 года охотнадзор Приморья выявил более 800 нарушений. Изъяты десятки туш незаконно добытых животных. Штрафы на сотни тысяч рублей назначены 716 нарушителям. За первое полугодие в крае выдано 1122 охотничьих билета единого федерального образца, а отказано в выдаче 72 заявителям. Пять охотничьих билетов по решению суда о лишении права охоты и 61 охотничий билет по заявлениям граждан также были аннулированы.