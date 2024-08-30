Эксперты назвали 4 причины уникальности нового Дворца борьбы в Уфе

Во-первых, это действительно дворец, а не стадион или спортивный комплекс. Архитектура здания отсылает к античности — колонны, древнегреческие борцы. Скульптор, академик Российской академии художеств Салават Щербаков рассказал, какие смыслы он вложил в оформление дворца.
«Я выполнил для него скульптурный ансамбль, на котором изображены спортсмены, занимающиеся самбо, дзюдо, борьбой на поясах, вольной и греко-римской борьбой. Это пять видов борьбы, наиболее массовых для нашей страны. В каждой группе изображен бросок, самый характерный и самый интересный для данного вида. Так как есть виды борьбы, где можно брать ноги, а это всего два вида борьбы — самбо и вольная борьба, то они изображены с захватом ног», — сказал Щербаков.
Во-вторых, дворец готов принимать соревнования любого уровня, уверен многократный победитель и призер чемпионатов РСФСР, многократный абсолютный чемпион республики, президент Федерации курэш и борьбы на поясах Башкирии, мастер спорта, заслуженный работник физкультуры и спорта Вакиль Ильясов. Кроме того, он считает, что новый объект станет мощным толчком в развитии спорта.
«Глава республики Радий Хабиров сам борец, поэтому хорошо понимает, что означает для башкирского народа борьба и какая для ее развития необходима поддержка. Поэтому каждый год у нас проходит все больше соревнований с хорошими призами, люди из других регионов приезжают к нам перенимать опыт. Долгожданный дворец позволит нам достойно принимать соревнования любого уровня, а гордость за такое прекрасное место поможет башкирским борцам завоевывать больше медалей», — сказал эксперт.
Третий пункт — максимальная функциональность. Здесь есть и универсальный спортивно-концертный зал, медцентр, бассейн, гостиница, ресторан и прочее. Советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что Дворец борьбы станет настоящим домом для спортсменов.
«Это огромный спортивный кластер для всех жителей Уфы и Башкирии. Это также дань колоссальным традициям республики, борьба очень популярный вид спорта в регионе, и он должен тиражироваться. Дворец строился в теснейшем контакте и консультации с представителями видов спорта, для которых он предназначен, поэтому там все рационально и очень практично», — сказал спортсмен.
Наконец, здесь смогут заниматься как профессионалы, так и начинающие борцы. Двери учреждения открыты для совсем юных мальчишек и девчонок. Главное, уверен чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес, что там будут заниматься сильные духом люди.
«Уфимский Дворец борьбы спроектирован по самым лучшим технологиям, оснащен самым лучшим инвентарем, тут будут работать самые лучшие тренеры и проходить соревнования любого уровня. Радий Хабиров лично консультировался по техническим требованиям и с Олимпийским комитетом, Федерацией борьбы, профессиональными спортсменами. Все сделано на высочайшем уровне и с большой любовью. Уверен, это сильное здание будут посещать такие же сильные духом люди», — заключил чемпион.