Эксперты назвали 4 причины уникальности нового Дворца борьбы в Уфе

«Я выполнил для него скульптурный ансамбль, на котором изображены спортсмены, занимающиеся самбо, дзюдо, борьбой на поясах, вольной и греко-римской борьбой. Это пять видов борьбы, наиболее массовых для нашей страны. В каждой группе изображен бросок, самый характерный и самый интересный для данного вида. Так как есть виды борьбы, где можно брать ноги, а это всего два вида борьбы — самбо и вольная борьба, то они изображены с захватом ног», — сказал Щербаков.